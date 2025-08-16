На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил лидерам ЕС о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины

Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные правительственные источники.

Согласно данным газеты, президент США сделал заявление во время телефонного разговора с лидерами ЕС на борту Air Force One при возвращении с саммита в Анкоридже. Характер гарантий не уточнялся, но Трамп подчеркнул повышенную готовность к таким обязательствам после переговоров с Владимиром Путиным.

В субботу телеканал CNN сообщил, что Трамп обсудил с лидерами стран Евросоюза гарантии безопасности для Украины по формату 5-й статьи устава НАТО, которая предполагает коллективный ответ в случае агрессии. Отмечается, что такое соглашение может быть реализовано в случае заключения мирной сделки. Участниками соглашения станут страны Европы и Соединенные Штаты, говорится в тексте. CNN уточняет, что НАТО никаким образом не будет участвовать в предоставлении гарантий Украине.

Ранее лидеры ЕС отказались от предложения Трампа перейти к заключению мира на Украине.

