В ЕС исключили возможность смягчения санкций против России

Европейский союз (ЕС) не планирует смягчать антироссийские санкции в случае перемирия в рамках дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявила представитель Европейской комиссии Ариана Подеста во время брифинга с журналистами.

Репортеры попросили дипломата прокомментировать информацию британского телеканала SkyNews о том, что Европейский союз якобы изучает возможность некоторого смягчения санкций в случае заключения и «полного соблюдения» перемирия между Россией и Украиной.

Подеста заявила, что Евросоюз полностью сохранит санкционное давление на Россию. Информацию британского канала она назвала «чистыми спекуляциями».

Она напомнила, что ЕС уже принял 18 пакетов санкций против России, сейчас идет подготовка к 19-му.

Ранее США временно ослабили ряд антироссийских санкций.