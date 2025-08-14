На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Гоу хоум»: эксперт прокомментировал заход эсминца США в акваторию Китая

Политолог Санакоев: США не стремятся обострять отношения с Китаем
U.S. Navy

Политолог Сергей Санакоев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний инцидент с заходом эсминца США в акваторию Китая. Эксперт обратил внимание, что американские СМИ предпочли промолчать, судя по всему, из-за эффекта неожиданности.

«Не ожидали, возможно, такой достаточно твердой реакции китайцев. Когда выяснилось, что у китайцев реакция очень острая, то, я так думаю, дали команду на сбавление оборотов», — предположил Санакоев.

Он подчеркнул, что китайская сторона в данном случае абсолютно права. Что касается Вашингтона, он явно не хочет обострять отношения с Пекином, считает политолог.

«Я бы на их месте еще бы добавил: «Янки, гоу хоум», — сыронизировал он.

По его словам, данный инцидент продемонстрировал, что роль США как «мирового жандарма» в Азии уже не воспринимается как должное.

12 августа официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил, что американский ракетный эсминец Benfold вторгся в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море.

Согласно сообщению, корабль без разрешения вошел в акваторию спорных Парасельских островов (китайское название — острова Сиша). Группировка китайских ВМС сопроводила его и сделала предупреждение.

Тянь Цзюньли назвал действия эсминца США бесцеремонным нарушением суверенитета Китая и базовых принципов международного права, а также серьезным подрывом мира и стабильности в регионе.

Ранее Китай привел в состояние боеготовности войска в Южно-Китайском море.

