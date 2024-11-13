Китай привел в состояние боеготовности войска в Южно-Китайском море

Китайская Народная Республика (КНР) привела в состояние боевой готовности войска для патрулирования акватории у спорного рифа Хуанъянь (Скарборо) в Южно-Китайском море. Об этом сообщила Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на своей странице в социальной сети WeChat.

Как уточнила НОАК, задействованы как военно-морские, так и военно-воздушные силы. В сообщении подчеркивается, что данные действия «предприняты на законных основаниях».

3 ноября минобороны Тайваня сообщало, что вооруженные силы страны зафиксировали за сутки приближение к острову 27 летательных аппаратов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая. По информации ведомства, 14 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны в северной, центральной, юго-западной и юго-восточной частях острова. Кроме того, к Тайваню приблизились три судна государственных ведомств КНР.

16 октября официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. Он предупредил, что, если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение.

Ранее Си Цзиньпин призвал усилить боевые возможности китайской армии.