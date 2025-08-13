На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал главную причину паники ЕС перед встречей Путина и Трампа

Политолог Бовт: ЕС опасается размена территорий после встречи Путина и Трампа
Yulia Morozova/Reuters

Европейский союз боится, что США могут договориться с Россией по Украине, минуя Киев. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт. Он обратил внимание, что такой сценарий активно обсуждается в западных СМИ, и реакция Брюсселя близка к панике.

«Они реально опасаются договоренностей. Более того, они реально опасаются, что Трампа никто не одернет в самой Америке. И он пойдет на территориальный размен, о котором все сейчас пишут. Без участия Украины. По крайней мере, пока», — сказал эксперт.

Он напомнил, что даже сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который известен своей «ястребиной» позицией в отношении Москвы, публично поддержал этот вариант.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске. В Кремле подтвердили дату и место саммита.

Тем временем французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент США разрушил план стран Европы, который был нацелен на удержание Украиной территорий и продолжение конфликта.

Ранее в Польше испугались капитуляции Украины после саммита на Аляске.

