Заместителю Кличко отменили домашний арест

Заместителю мэра Киева Владимиру Прокопиву, подозреваемому в организации выезда уклонистов за границу, отменили домашний арест. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это — хорошая новость», — написал Прокопив.

Он рассказал, что проходил с браслетом дома почти четыре месяца. Домашний арест он назвал неприятным периодом в своей жизни, подчеркнув, что не совершал никаких преступлений. На данный момент заместитель Виталия Кличко хочет добиться того, чтобы с него сняли все «несправедливые» обвинения.

17 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция предъявили обвинения Прокопиву в организации схем незаконной переправки уклонистов в Европу. По информации ведомств, за два месяца чиновник переправил за рубеж более 30 военнообязанных украинцев. Сам Прокопив назвал выдвинутые против него обвинения «абсурдными». Он считает, что дело возбуждено в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в Киеве.

22 апреля Киевский городской суд отправил Прокопива под домашний арест.

Ранее стало известно о тайной слежке за киевскими чиновниками.