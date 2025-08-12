На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заместителю Кличко отменили домашний арест

Заместителю мэра Киева Владимиру Прокопиву отменили домашний арест
true
true
true
close
Владимир Прокопив/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместителю мэра Киева Владимиру Прокопиву, подозреваемому в организации выезда уклонистов за границу, отменили домашний арест. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это — хорошая новость», — написал Прокопив.

Он рассказал, что проходил с браслетом дома почти четыре месяца. Домашний арест он назвал неприятным периодом в своей жизни, подчеркнув, что не совершал никаких преступлений. На данный момент заместитель Виталия Кличко хочет добиться того, чтобы с него сняли все «несправедливые» обвинения.

17 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция предъявили обвинения Прокопиву в организации схем незаконной переправки уклонистов в Европу. По информации ведомств, за два месяца чиновник переправил за рубеж более 30 военнообязанных украинцев. Сам Прокопив назвал выдвинутые против него обвинения «абсурдными». Он считает, что дело возбуждено в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в Киеве.

22 апреля Киевский городской суд отправил Прокопива под домашний арест.

Ранее стало известно о тайной слежке за киевскими чиновниками.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами