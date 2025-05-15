Стало известно о тайной слежке за киевскими чиновниками

Кличко заявил, что за киевскими чиновниками ведется тайная слежка

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале, что украинские власти ведут тайную слежку за представителями киевской городской администрации.

«За представителями городской власти тайно и незаконно следят?! Используя при этом военный транспорт, оснащение. Мы живем в полицейском государстве?» — написал он.

По его словам, власти города обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) и другие инстанции «для выяснения всех обстоятельств относительно правовых оснований и организации и помощи в съемках этого «блокбастера».

Кроме того, он отметил, что наблюдаются попытки заблокировать работу Киевского городского совета.

В апреле стало известно, что Киевский городской суд посадил под домашний арест заместителя мэра Киева Владимира Прокопива. 17 апреля 2025 года украинское радио NV со ссылкой на источники сообщило, что Прокопиву предъявили обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов в Европу.

Ранее на Украине наладили схему по выдаче брони уклонистам за взятку.