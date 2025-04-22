Заместителя Кличко посадили под домашний арест

Заммэра Киева Прокопива отправили под домашний арест по делу об уклонистах

Владимир Прокопив/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Киевский городской суд посадил под домашний арест заместителя мэра Киева Владимира Прокопива. Об этом сообщает агентство «Укринформа» со ссылкой на прокуратуру.

«Голосеевский райсуд Киева отправил заместителя мэра Киева Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест до 20 июня», — говорится в сообщении.

17 апреля 2025 года украинское радио NV со ссылкой на источники сообщило, что Прокопиву предъявили обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов в Европу.

Прокопив в 2021 году стал заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. В 2024-м журналисты заявили, что у его семьи есть большое количество объектов коммерческой и жилой недвижимости.

В октябре прошлого года его отстранили от исполнения обязанностей замглавы киевской администрации из-за подозрений в коррупции, а сам он, по информации журналистов, написал заявление об увольнении.

Ранее на Украине наладили схему по выдаче брони уклонистам за взятку.