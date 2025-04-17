Заместителя Кличко обвинили в переправке уклонистов за границу

Заместителю мэра Киева Владимиру Прокопиву предъявили обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов в Европу. Об этом сообщило украинское радио NV со ссылкой на источники.

«Служба безопасности и Национальная полиция Украины в четверг, 17 апреля, объявили подозрение заместителю городского головы Киева Владимиру Прокопиву», — говорится в сообщении.

Прокопив в 2021 году стал заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. В 2024 году журналисты заявили, что у его семьи есть большое количество объектов коммерческой и жилой недвижимости. В октябре прошлого года его отстранили от исполнения обязанностей замглавы киевской администрации из-за подозрений в коррупции, а сам он, по информации журналистов, написал заявление об увольнении.

В феврале на Украине задержали друга Кличко, руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ Геннадия Кузнецова по обвинению в работе на ФСБ.

Ранее глава Киевской ВГА Ткаченко обвинил мэра Киева в бездействии.