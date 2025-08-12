Daily Telegraph: Киев может отказаться от территорий в обмен на безопасность

Украина рассматривает возможность отказа от территорий, утраченных в ходе конфликта, в обмен на гарантии безопасности. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на западные источники в преддверии саммита России и США.

Согласно публикации, Владимир Зеленский готов заморозить боевые действия по текущей линии соприкосновения. Киев намерен сохранить контроль над частями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, остающимися под управлением украинских властей.

Ключевые условия Украины: надежные гарантии безопасности, поставки западного вооружения, четкий путь к членству в НАТО.

Европейские чиновники отмечают, что такая позиция учитывает настроения части избирателей, готовых к территориальным компромиссам. Однако для реализации потребуется референдум — конституция Украины запрещает уступку территорий без всенародного голосования.

15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

