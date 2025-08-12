Западные СМИ сообщили о задержании главы международного отдела ЦК КПК

В КНР задержали заведующего международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По их данным, Лю Цзяньчао был задержан для допроса после прилета в Пекин из зарубежной рабочей поездки. Причина его задержания неизвестна.

По сведениям, которыми располагает Reuters, в доме чиновника был проведен обыск.

Лю Цзяньчао, которому 61 год, возглавляет международный отдел ЦК КПК в течение трех лет. Эта структура отвечает за связи с зарубежными политическими партиями. Многие аналитики прочили ему пост министра иностранных дел КНР.

