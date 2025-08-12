На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Западные СМИ сообщили о задержании главы международного отдела ЦК КПК

WSJ: в Китае задержан глава международного отдела ЦК КПК Лю Цзяньчао
Екатерина Штукина/РИА Новости

В КНР задержали заведующего международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По их данным, Лю Цзяньчао был задержан для допроса после прилета в Пекин из зарубежной рабочей поездки. Причина его задержания неизвестна.

По сведениям, которыми располагает Reuters, в доме чиновника был проведен обыск.

Лю Цзяньчао, которому 61 год, возглавляет международный отдел ЦК КПК в течение трех лет. Эта структура отвечает за связи с зарубежными политическими партиями. Многие аналитики прочили ему пост министра иностранных дел КНР.

21 июля сообщалось, что суд в Китае приговорил к высшей мере наказания Хэ Вэньчжуна — бывшего заместителя главы государственной корпорации China Electronics Technology Group Corporation (CETC), специализирующейся на производстве электронной продукции военного и гражданского назначения.

Ранее настоятеля Шаолиньского монастыря лишили сана из-за кражи денег.

