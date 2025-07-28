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Настоятеля Шаолиньского монастыря лишили сана из-за кражи денег

Bloomberg: Настоятеля Шаолиня Ши Юнсиня обвинили в хищении и домогательствах
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Unsplash

Власти Китая начали расследование против настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня по обвинениям в хищении средств и домогательствах. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ши Юнсинь, настоятель монастыря Шаолинь до лишения сана, находится под следствием по обвинению в незаконном присвоении имущества храма», — говорится в сообщении.

По данным издания, Юнсиня также обвиняют в нарушении буддийских заповедей. По данным следствия, мужчина пребывал в длительных отношениях с несколькими женщинами и зачал внебрачных детей. Эти действия противоречат заповедям, добавили журналисты.

В 2015-м и 2017-м годах ученики монаха уже обвиняли его в домогательствах и коррупции. На тот момент власти провинции Хэнань сняли с него часть обвинений из-за нехватки доказательств.

До этого шаолиньский мастер Ши Янди, отвечая на вопросы пользователей сети в интервью видеоблогеру Hafu Go, рассказал о жизни монахов всемирно известного монастыря, откуда произошел чань-буддизм и кунг-фу.

Шаолиньский монастырь существует с V века нашей эры, став одним из центров буддистской мысли в Китае. При этом совершенствование духовных практик с веками стало сочетаться с развитием тела, благодаря чему в монастыре появились боевые искусства, такие как кунг-фу и ушу.

Ранее в Китае 9-летняя девочка удивила людей пластикой и выиграла конкурс шаолиньского кунг-фу.

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