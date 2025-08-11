Путин назначил нового представителя РФ по договору о гарантиях безопасности в рамках СГ

Грушко стал представителем РФ по договору о гарантиях безопасности в рамках СГ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра иностранных дел страны Александра Грушко специальным представителем Российской Федерации в рамках Союзного Государства. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания — 11 августа.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что новым госсекретарем Союзного государства назначен Сергей Глазьев в связи с тем, что полномочия Дмитрия Мезенцева истекают.

С января текущего года года Глазьев занимал должность замсекретаря Союзного государства, предыдущие пять лет он являлся членом коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С 2012 по 2019 годы Глазьев был советником президента РФ Владимира Путина.

Комментируя назначение Глазьева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Союзное государство развивается планомерно и поступательно.

Ранее в Госдуме заявляли, что Россия и Белоруссия вместе защищают историческую правду и отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности.