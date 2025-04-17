В Кремле объяснили назначение Глазьева госсекретарем Союзного государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии Сергея Глазьева, который сменил на этом посту Дмитрия Мезенцева.

«Идет ротационный процесс — это тоже естественно», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Союзное государство развивается планомерно и поступательно.

По словам Пескова, СГ — самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза и она приносит выгоду жителям России и Белоруссии.

17 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что новым госсекретарем Союзного государства назначен Сергей Глазьев в связи с тем, что полномочия Дмитрия Мезенцева истекают.

С января текущего года года Глазьев занимал должность замсекретаря Союзного государства, предыдущие пять лет он являлся членом коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С 2012 по 2019 годы Глазьев был советником президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Белоруссии сообщили об активизации авиаразведки НАТО.