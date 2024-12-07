В Госдуме заявили, что Россия и Белоруссия вместе защищают историческую правду

Российская Федерация и Республика Белоруссия вместе защищают историческую правду и отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин по случаю 25-летия подписания договора о создании Союзного государства (СГ).

Парламентарий отметил, что решение о подписании договора о создании СГ принималось в сложное для обеих стран время, однако оно было стратегически верным и необходимым. По словам Володина, вместе Россия и Белоруссия преодолевали вызовы и угрозы, боролись с трудностями и вмешательством во внутренние дела.

Спикер Госдумы напомнил, что 6 декабря президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. По его словам, этот документ позволит укрепить «прочный фундамент» СГ.

Володин добавил, что со своей стороны Парламентское Собрание Союза двух стран делает все для законодательного решения задач по созданию единого экономического, гуманитарного, оборонного пространства.

Ранее Путин сообщил, что гарантии безопасности с Минском включают ядерное оружие России.