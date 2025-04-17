Лукашенко назвал нового госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что новым госсекретарем Союзного государства (СГ) назначен Сергей Глазьев. Его слова передает агентство БелТА.

По информации агентства, Лукашенко провел встречу с Глазьевым 17 апреля. Он сменит на посту госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности (госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. — «Газета.Ru») Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу. Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим», — поделился Лукашенко с Глазьевым.

Глазьев является доктором экономических наук и с 2008 года профессором и академиком Российской академии наук, а также бывшим министром внешнеэкономических связей России.

До этого в пресс-службе КГБ Белоруссии сообщили, что Запад использует украинский кризис в качестве фактора для дестабилизации обстановки в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России, при этом активно задействуются возможности западных спецслужб.

Ранее в Белоруссии сообщили об активизации авиаразведки НАТО.