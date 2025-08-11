На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ утвердили план мероприятий по стратегии пространственного развития

Правительство утвердило план мероприятий стратегии пространственного развития РФ
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство РФ утвердило план мероприятий, цель которых заключается в реализации стратегии пространственного развития страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

В понедельник, 11 августа, глава кабинета министров провел оперативное совещание со своими заместителями.

«Утвержден план для своевременного выполнения всех инициатив», — отметил он, говоря о реализации стратегии пространственного развития РФ.

По словам Мишустина, план содержит в себе около 50 мероприятий. Также в документ были включены приоритеты пространственного развития страны, повышение эффективности использования инфраструктуры и комплекс по совершенствованию подходов к территориальному планированию.

Обращаясь к вице-премьерам, председатель российского правительства призвал их строго следить за качеством реализации данного плана. В первую очередь это касается соблюдения прописанных в документе сроков.

6 января 2025 года Мишустин подписал распоряжение, утверждающее Стратегию пространственного развития РФ до 2030 года с прогнозом до 2026 года. В документе отражены задачи по формированию сбалансированной системы пространственного развития ради достижения национальных целей, развитие опорных населенных пунктов, поиск оптимальных форм территориальной организации экономики и другое.

Ранее премьер-министр РФ поздравил строителей с профессиональным праздником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами