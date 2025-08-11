В РФ утвердили план мероприятий по стратегии пространственного развития

Правительство РФ утвердило план мероприятий, цель которых заключается в реализации стратегии пространственного развития страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

В понедельник, 11 августа, глава кабинета министров провел оперативное совещание со своими заместителями.

«Утвержден план для своевременного выполнения всех инициатив», — отметил он, говоря о реализации стратегии пространственного развития РФ.

По словам Мишустина, план содержит в себе около 50 мероприятий. Также в документ были включены приоритеты пространственного развития страны, повышение эффективности использования инфраструктуры и комплекс по совершенствованию подходов к территориальному планированию.

Обращаясь к вице-премьерам, председатель российского правительства призвал их строго следить за качеством реализации данного плана. В первую очередь это касается соблюдения прописанных в документе сроков.

6 января 2025 года Мишустин подписал распоряжение, утверждающее Стратегию пространственного развития РФ до 2030 года с прогнозом до 2026 года. В документе отражены задачи по формированию сбалансированной системы пространственного развития ради достижения национальных целей, развитие опорных населенных пунктов, поиск оптимальных форм территориальной организации экономики и другое.

Ранее премьер-министр РФ поздравил строителей с профессиональным праздником.