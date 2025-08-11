На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военблогеры: Британия готовится создать экологическую катастрофу в Черном море

«Архангел спецназа»: Британия может готовить диверсию против РФ в Черном море
Valentyn Ogirenko/Reuters

Британские спецслужбы могут готовить атаку на российские нефтяные танкеры в Черном море, чтобы впоследствии обвинить Москву в экологической катастрофе. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

Как сообщается, три безэкипажных катера Украины были замечены 7 августа на маршруте следования нефтяного танкера «Анна» под российским флагом. Он двигался в направлении пролива Босфор от берегов Краснодарского края.

Как предполагают авторы канала, группа украинских морских беспилотников наблюдала за маршрутами движения российских торговых и грузовых судов. В составе группы находились морские дрноы-носители противотанковых ракет и БПЛА FPV.

«Не исключено, что противник готовится к совершению диверсий с применением указанных БЭК против российских нефтяных танкеров в рамках плана британских спецслужб с целью последующего обвинения РФ в экологической катастрофе в Черном море», — говорится в сообщении канала.

В ночь на 7 августа в Новороссийске объявляли угрозу применения безэкипажных катеров. Глава города Андрей Кравченко призывал горожан покинуть набережную и пляжи, а жителей первой береговой линии — при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также нельзя быть на открытом пространстве у моря.

Ранее Черноморский флот уничтожил системы наведения дронов украинской армии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
