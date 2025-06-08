Черноморский флот уничтожил системы наведения дронов украинской армии

Подразделения Черноморского флота РФ уничтожили украинские радиолокационные системы на газодобывающих платформах. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Уточняется, что операцию выполнял Морской отряд СпН «Эспаньола».

«Грамотно организованные специальные действия позволили точными ударами морских дронов «Овод» с большого расстояния уничтожить объекты противника на вышках и выполнить другие специальные задачи на воде», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что в составе всех флотов Военно-морского флота России будут сформированы полки беспилотных систем.

Новые части будут включать в себя роботизированные комплексы: беспилотные летательные аппараты, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты. Подразделения будут выполнять разведывательные и ударные задачи, а также обеспечивать охрану российских кораблей.

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