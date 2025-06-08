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Черноморский флот уничтожил системы наведения дронов украинской армии

Российские дроны поразили оборудование ВСУ на газодобывающих платформах

Подразделения Черноморского флота РФ уничтожили украинские радиолокационные системы на газодобывающих платформах. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Уточняется, что операцию выполнял Морской отряд СпН «Эспаньола».

«Грамотно организованные специальные действия позволили точными ударами морских дронов «Овод» с большого расстояния уничтожить объекты противника на вышках и выполнить другие специальные задачи на воде», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что в составе всех флотов Военно-морского флота России будут сформированы полки беспилотных систем.

Новые части будут включать в себя роботизированные комплексы: беспилотные летательные аппараты, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты. Подразделения будут выполнять разведывательные и ударные задачи, а также обеспечивать охрану российских кораблей.

Ранее Маск высмеял британский флот и сравнил его с российским.

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