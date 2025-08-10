Карл III изобрел «тетеревяку»

Король Великобритании Карл III придумал новый рецепт блюда, заменив петуха в вине на тетерева в вине. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации говорится, что еще задолго до коронации Карл III любил придумывать собственные рецепты. При этом его блюда отличаются от известных вариаций лишь одним ингредиентом. В качестве примера журналисты рассказали, что король вычитал в журнале Country Life рецепт петуха в вине, однако заменил птицу на тетерева и утверждал, что изобрел «тетеревяку», или мусаку с тетеревом.

Автор книги «Да, мэм» Том Куинн рассказывал, что у монарха также есть особые требования к варке яиц. По его словам, Карл любит, чтобы яйца были приготовлены особым способом и просит варить сразу шесть, чтобы хотя бы два из них получились идеальными.

Накануне сообщалось, что Карл III выступит с неожиданным обращением к нации. Речь будет посвящена 80-летию Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее король Карл III сообщил, что плакал в ночь перед свадьбой с принцессой Дианой.