Карл III выступит с обращением к нации

Король Великобритании Карл III выступит с неожиданным обращением к нации. Об этом сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.

В публикации говорится, что король выступит с речью, посвященной 80-летию Дня Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

«Король Карл повторит слова своего деда, короля Георга VI, который отдал дань памяти тысячам британских солдат, отдавших свои жизни за свободу 15 августа 1945 года», — говорится в сообщении.

Источник издания добавил, что король Великобритании писал речь для выступления самостоятельно, чтобы подчеркнуть свое отношение к «долгу и жертвенности величайшего поколения».

До этого эксперт по королевским делам и фотограф Ян Пелхэма-Тернер сообщил, что король Карл III плакал в ночь перед свадьбой с принцессой Дианой, потому что все еще был влюблен в свою бывшую, Камиллу. Он также добавил, что Карл III «чувствовал давление на себя в браке с Дианой».

Ранее в Лондоне прошла тайная встреча помощников Карла III и принца Гарри.