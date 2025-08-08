На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карл III выступит с обращением к нации

Daily Mirror: король Великобритании Карл III выступит с обращением к нации
true
true
true
close
Samir Hussein/Buckingham Palace/Reuters

Король Великобритании Карл III выступит с неожиданным обращением к нации. Об этом сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.

В публикации говорится, что король выступит с речью, посвященной 80-летию Дня Победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

«Король Карл повторит слова своего деда, короля Георга VI, который отдал дань памяти тысячам британских солдат, отдавших свои жизни за свободу 15 августа 1945 года», — говорится в сообщении.

Источник издания добавил, что король Великобритании писал речь для выступления самостоятельно, чтобы подчеркнуть свое отношение к «долгу и жертвенности величайшего поколения».

До этого эксперт по королевским делам и фотограф Ян Пелхэма-Тернер сообщил, что король Карл III плакал в ночь перед свадьбой с принцессой Дианой, потому что все еще был влюблен в свою бывшую, Камиллу. Он также добавил, что Карл III «чувствовал давление на себя в браке с Дианой».

Ранее в Лондоне прошла тайная встреча помощников Карла III и принца Гарри.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами