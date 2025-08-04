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Bloomberg раскрыл пользу для Путина в нетерпении Трампа

Bloomberg: Путин может обратить нетерпение Трампа себе на пользу
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин может обратить нетерпение американского лидера Дональда Трампа себе на пользу. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В публикации напомнили, что Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок на достижение перемирия между РФ и Украиной, заявив, что он «разочарован» неуступчивостью Путина. При этом в условиях продвижения России на поле боя у Москвы нет стимулов соглашаться на прекращение огня, говорится в материале.

Как подчеркивает Bloomberg, пока неясно, какие козыри остались у президента США, чтобы выполнить свое обещание положить конец российско-украинскому конфликту, в котором он обвиняет своего предшественника Джо Байдена.

«Риск для Украины и ее европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что он сделал все, что мог. Это позволило бы Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», — считает агентство.

Авторы материала также напомнили, что на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать российского лидера.

Ранее в Совбезе Украины предупредили Россию о «последнем шансе» на мир.

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