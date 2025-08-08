В США прошла встреча Трампа и Пашиняна

В Белом доме состоялась встреча Никола Пашиняна и Дональда Трампа

В Белом доме состоялась встреча американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

Политики обсудили вопросы углубления стратегического партнерства между двумя странами, представленный Ереваном проект «Перекресток мира» и процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. По итогам встречи состоялось подписание ряда документов.

До этого Bloomberg сообщал, что Трамп в пятницу, 8 августа, встретится с лидерами Азербайджана и Армении на встрече в Белом доме в пятницу, чтобы подписать совместную мирную декларацию, направленную на прекращение десятилетий войны.

По данным издания, в рамках переговоров будет также подписан пакт, предоставляющий США право на разработку уникального транзитного маршрута через Южный Кавказ.

Ранее действия Пашиняна назвали угрозой для армянской государственности.