СМИ: Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение на встрече с Трампом

Bloomberg: лидеры США, Азербайджана и Армении встретятся для заключения мира
true
true
true
close
Shutterstock/esfera

Президент Дональд Трамп в пятницу, 8 августа, встретится с лидерами Азербайджана и Армении на встрече в Белом доме в пятницу, чтобы подписать совместную мирную декларацию, направленную на прекращение десятилетий войны. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, в рамках переговоров будет также подписан пакт, предоставляющий США право на разработку уникального транзитного маршрута через Южный Кавказ. Маршрут будет проходить через южную Армению, связывая большую часть территории Азербайджана с анклавом Нахчыван, граничащим с союзной Турцией.

«Администрация называет его «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP)», — говорится в статье.

Автор статьи подчеркивает, что данная сделка станет новым примером того, как «Трамп приписывает себе заслугу в заключении мирного соглашения».

До этого газета The Washington Post писала, что американский лидер «отодвигает на второй план» Россию в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее СМИ сообщили о планах Армении передать США «коридор Трампа».

