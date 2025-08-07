В США заявили о возможном продлении тарифного перемирия с Китаем

Глава минторга Латник: США могут продлить тарифное перемирие с КНР на 90 дней

Президент США Дональд Трамп и его администрация, скорее всего, придут к соглашению с Китаем и продлят существующие договоренности в сфере таможенных пошлин на 90 дней. Об этом заявил американский министр торговли Говард Латник в интервью телеканалу Fox Business.

«Похоже на то, что они (Трамп и переговорная команда США. — «Газета.Ru») придут к соглашению и продлят их [договоренности] еще на 90 дней», — заявил министр.

Латник добавил, что окончательное решение по данному вопросу остается за американским лидером.

29 июля стало известно, что китайская и американская делегации договорились о продлении торгового перемирия еще на 90 дней. По словам торгового переговорщика КНР Ли Чэнгана, которого цитировал Bloomberg, переговоры в Стокгольме были откровенными и содержательными.

7 августа сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ стран БРИКС на пошлины, которые ввел Дональд Трамп.

Также стало известно, что на фоне повышения тарифов индийский премьер-министр Нарендра Моди впервые за семь лет отправится с визитом в КНР. NYT сообщила, что действия президента США уже поставили под угрозу отношения Нью-Дели и Вашингтона и могут спровоцировать сближение Индии с РФ и Китаем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

