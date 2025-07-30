Политолог раскрыл давнюю мечту США в отношении РФ и Китая

США давно мечтают рассорить Китай и Россию, однако Пекин остается важным партнером Москвы. Об этом заявил политолог Александр Дудчак в беседе с «Лентой.ру».

«Будет ли попытка договориться и дружить вместе с Китаем против России? Ну, это давняя мечта у американцев», — сказал эксперт.

Он отметил, что в Китае это прекрасно понимают и напомнил, что еще несколько лет назад председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал, что страны будут стоять спина к спине против любого противника. Политолог пояснил, что в данном случае речь идет не столько про военного, сколько экономического противника.

«Я думаю, китайцы прекрасно понимают, что дружить против России не имеет смысла, потому что следующими будут они», — заявил Дудчак.

Он добавил, что у США вряд ли есть какие-то серьезные рычаги давления, чтобы склонить Китай к антироссийским действиям. По мнению политолога, в этой ситуации каждая из сторон останется при своей позиции.

До этого представитель МИД КНР Го Цзякунь ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров. Дипломат заявил, что Китай будет следовать своим интересам в политике энергетической безопасности. Он также напомнил Трампу, что в тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление со стороны США не решат проблем.

Ранее экономист заявил, что Индия и Китай не будут соблюдать стопроцентные пошлины Трампа.