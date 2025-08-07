На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США признали, что встреча с Трампом станет победой Путина

NYT: встреча с Трампом станет очередной победой Путина
Pablo Martinez Monsivais/AP

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом станет очередной «небольшой победой» российского лидера. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Встреча с Трампом могла бы стать еще одной небольшой победой Путина», — говорится в сообщении издания.

Новость о подготовке к встрече двух лидеров, пишет NYT, стала «последним шагом в череде дипломатических действий с тех пор, как Белый дом выдвинул ультиматум России».

6 августа в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Во время встречи стороны обсудили конфликт на Украине, а также перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, президент РФ отметил, что хотел бы лично встретиться с Трампом.

На следующий день помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что РФ и США договорились провести очные переговоры глав государств в ближайшие дни. Он добавил, что место встречи уже согласовано.

Ранее Зеленский рассказал об ожиданиях Киева перед встречей Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
