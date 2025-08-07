На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что Трамп может попасть в «ловушку» Путина

CNN: Трамп может попасть в ловушку Путина на потенциальной встрече
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп может попасть в «ловушку» российского лидера Владимира Путина на потенциальной встрече. Такую оценку дает CNN.

По его данным, Путин может использовать «любовь Трампа к театральным фотосессиям, которые зачастую не приносят особого результата». Телеканал напоминает о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая не привела к прекращению ядерной программы Северной Кореи.

«Другим потенциальным подходом для России было бы убедить Трампа отвлечься от Украины с помощью побуждений — возможно, пообещать переговоры по соглашению о контроле над ядерными вооружениями, которое укрепило бы его наследие, или какое-то существенное экономическое сотрудничество, которое пробудило бы транзакционные инстинкты Трампа», — говорится в тексте.

По мнению авторов, шансы на широкое прекращение огня «маловероятны», поскольку ВС РФ проводят успешное наступление. В связи с этим Москва может рассматривать взаимодействие с Трампом как возможность «выиграть время» для взятия под контроль территорий в Донбассе, утверждает CNN.

До этого Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Владимиром Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее политолог назвал возможный итог встречи Путина и Уиткоффа.

