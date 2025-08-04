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Во Франции сообщили, что лидер партии Макрона хочет дистанцироваться от него

France Info: генсек партии президента Франции Атталь хочет переименовать ее
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Бывший премьер-министр Франции и генсек президентской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь планирует переименовать ее. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Сообщается, что чиновник разослал другим членам партии письмо с предложением высказаться относительно будущего партии. По информации радиостанции, политик считает нынешнее название «Renaissance» («Возрождение» в переводе с французского языка — «Газета.Ru») «слабым брендом».

«Истинная причина кроется в другом: цель Габриэля Атталя, генсека «Ренессанса» с прошлого года, — сформировать партию по своему образу и подобию», — говорится в материале.

Авторы статьи, проводя параллели с фрейдистской теорией, утверждают, что он хочет таким образом отдалиться от «отца» партии, президента Франции Эммануэля Макрона.

В 2024 году Bloomberg писало о том, что соратники Макрона по партии «Ренессанс» недовольны его решением о досрочном проведении выборов. Сообщалось, что решение президента опротестовали Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, которые пытались отговорить французского лидера от такого шага.

Ранее в США заявили, что Макрон в обмен на молчание о жене предложил Трампу сделку.

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