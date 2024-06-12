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Решение Макрона о досрочных выборах вызвало протест в его партии

Bloomberg: Макрон разозлил соратников по партии объявлением досрочных выборов

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Соратники президента Франции Эммануэля Макрона по партии «Ренессанс» недовольны его решением об объявлении досрочных выборов. Об этом пишет Bloomberg.

Подчеркивается, что логику решения президента многие его сопартийцы не поняли до сих пор.

«Когда Макрон объявил о своем решении, в наших рядах были шок и гнев. Было такое ощущение, будто он послал нас сражаться в проигрышной битве», — заявил депутат от «Ренессанса» Кристоф Марион.

При этом информатор Bloomberg сообщил, что решение Макрона опротестовали премьер-министр Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве, которые пытались отговорить французского лидера от такого шага.

10 июня Макрон объявил о роспуске Нацсобрания Франции и назначил досрочные парламентские выборы из-за поражения своей партии на выборах в Европарламент. 11 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку с поста президента Франции.

Ранее досрочные выборы во Франции назвали огромной ошибкой Макрона.

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