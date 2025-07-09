Появились подробности о встрече Трампа с Нетяньяху в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел 90-минутную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает издание Axios.

Переговоры прошли за закрытыми дверями в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса. Это уже второй диалог за время визита Нетаньяху в Вашингтон — первая встреча состоялась днем ранее, в понедельник.

Во вторник в Белый дом также прибыла делегация из Катара. По данным источников Axios, катарские представители провели переговоры с американскими чиновниками, на которых обсуждали возможную сделку по прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

Собеседники издания отметили, что основным камнем преткновения на пути к соглашению остается вопрос о выводе израильских войск из сектора Газа. По словам источника, палестинская сторона требует возвращения ЦАХАЛа на позиции, которые существовали до срыва предыдущего перемирия в марте. Израиль, в свою очередь, не согласен на такие условия.

При этом переговоры продолжаются, но окончательное решение по мирной инициативе пока не принято.

Ранее была опубликована аудиозапись со словами Трампа о разговоре с Путиным перед СВО.