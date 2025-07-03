«Китаю стоит напрячься»: эксперт о приостановке военной помощи США Украине

Приостановка американской военной помощи Украине — «большая геополитическая оплеуха» европейским политикам, которые по инерции «продолжают лебезить» перед президентом США Дональдом Трампом, называя его «папочкой». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Также очень серьезно стоит напрячься Китаю, потому что «переориентация военных ресурсов на Индо-Тихоокеанский регион» — это как раз по его душу», — считает эксперт.

Для России же решение США означает большую военно-политическую победу, добавил он.

2 июля стало известно, что США отложили поставки Киеву зенитных управляемых ракет к ЗРС Patriot (как и самих систем), ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов и высокоточных ракет GMLRS. С чем связана эта приостановка, как она повлияет на обороноспособность Украины и почему эта мера больше похожа на дисциплинарное воздействие, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее эксперт предположил, на сколько хватит запасов вооружений у Украины.