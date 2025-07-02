«Не будете слушаться — будет так». Почему США приостановили поставки ракет Украине?

США отложили поставки зенитных управляемых ракет к ЗРС Patriot (как и самих систем), ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов и высокоточных ракет GMLRS. С чем связана эта приостановка, как она повлияет на обороноспособность Украины и почему эта мера больше похожа на дисциплинарное воздействие, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По данным телекомпании NBC, часть вооружений и военной техники находится в настоящее время в Европе, однако эту партию задержали перед отправкой на Украину.

Объемы этого ВВТ (вооружения и военной техники) оцениваются, как сообщает NBC, в десятки зенитных управляемых ракет (ЗУР) к ЗРС Patriot, тысячи осколочно-фугасных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более ста ракет Hellfire. Также, по данным телекомпании, задерживается передача более 250 высокоточных ракет GMLRS, десятков ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.

Первый вопрос, который возникает в этом случае, — какую долю составляет это вооружение и военная техника от, к примеру, ежемесячного расхода боеприпасов и управляемых ракет в ходе боевых действий Вооруженными силами Украины.

Иными словами, переходя на военный язык, хорошо бы для детального анализа иметь следующие данные за ВСУ за определенный период времени: сколько состояло ВВТ на (период, дата), поступило (период, дата), ресурс (период, дата), потери (период, дата), процент потерь к ресурсу (период, дата).

США остановили поставки Украине обещанных боеприпасов. Самим не хватает США приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных... 02 июля 07:20

Тогда можно квалифицированно ответить на вопрос — 250 управляемых ракет GMLRS для ВСУ — это много или мало? Разумеется, получить такие данные в ходе военных действий невозможно по определению. Они составляют на Украине и у поставщиков ВВТ государственную и военную тайну. Поэтому судить о том, как скажутся задержки поставок ВВТ на боеспособности Вооруженных сил Украины, можно по большей части только на эмоциональном уровне.

Да и к перечню вооружений и их объему, которые публикует NBC, тоже надо относиться с известным скепсисом. Ибо и в этом случае возникает традиционный вопрос — а откуда дровишки-то?

Следующий вопрос, на который на данном этапе нет мотивированного и убедительного ответа, — на какой срок отложены поставки вооружения и военной техники Украине со стороны США. На день? Неделю? Месяц? Квартал? Или это имеет какой-то более радикальный характер? Подобных данных, естественно, не приводит и NBC.

По сведениям издания Politico, причиной приостановки передачи оружия считается нехватка собственных запасов в США, которую выявили после проверки. Надо прямо сказать, что это не выглядит убедительным, ибо держава в экономическом и военном отношении в мире номер один испытывать какие-либо нехватки не может по определению.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Так что, скорее всего, можно сделать следующие выводы. Приостановка поставок ВВТ Украине со стороны США не носит какого-либо долговременного и радикального характера и после непродолжительной паузы будет продолжена. По всей видимости, представителям Киева по этому поводу было сказано нечто вроде следующего «у нас переучет, но магазин откроется завтра с девяти утра».

Наконец, вполне возможно (и даже этого нельзя исключать), что эта приостановка поставок ВВТ может выглядеть как мера дисциплинарного воздействия на украинское руководство, но отнюдь не долговременного характера. Типа будет вот так, если не будете слушаться сюзерена.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).