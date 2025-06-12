Еще две страны ЕС выступили против отказа от российского топлива

Сийярто: Венгрия и Словакия против плана ЕК по отказу от топлива из РФ

Венгрия и Словакия выразили несогласие с планом Европейской комиссии (ЕК) по отказу от российских энергоресурсов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что подобные ограничения негативно скажутся на экономиках обеих стран, которые все еще значительно зависят от импорта российских энергоресурсов, в частности, нефти и газа. В связи с этим, Венгрия и Словакия считают неприемлемым «грубое нарушение суверенитета», которое, по их мнению, подразумевает инициатива главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

По словам главы МИД Венгрии, план по отказу от импорта российских энергоносителей был разработан в интересах Украины и направлен против России. Сийярто подчеркнул, что ни Будапешт, ни Братислава не согласны с такой позицией и намерены отстаивать интересы своих национальных экономик в рамках ЕК.

4 июня газета Politico сообщила, что Бельгия и Франция отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что Сербия и Россия обсуждают увеличение поставок газа в балканскую страну.