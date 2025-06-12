На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще две страны ЕС выступили против отказа от российского топлива

Сийярто: Венгрия и Словакия против плана ЕК по отказу от топлива из РФ
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Венгрия и Словакия выразили несогласие с планом Европейской комиссии (ЕК) по отказу от российских энергоресурсов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что подобные ограничения негативно скажутся на экономиках обеих стран, которые все еще значительно зависят от импорта российских энергоресурсов, в частности, нефти и газа. В связи с этим, Венгрия и Словакия считают неприемлемым «грубое нарушение суверенитета», которое, по их мнению, подразумевает инициатива главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

По словам главы МИД Венгрии, план по отказу от импорта российских энергоносителей был разработан в интересах Украины и направлен против России. Сийярто подчеркнул, что ни Будапешт, ни Братислава не согласны с такой позицией и намерены отстаивать интересы своих национальных экономик в рамках ЕК.

4 июня газета Politico сообщила, что Бельгия и Франция отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что Сербия и Россия обсуждают увеличение поставок газа в балканскую страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами