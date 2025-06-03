На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Россия может увеличить экспорт газа в Сербию

«Известия»: Россия может увеличить экспорт газа в Сербию
close
Vasily Fedosenko/Reuters

Россия увеличит поставки природного газа в Сербию — это подразумевает новый контракт, над которым работают стороны. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол Сербии в РФ Момчило Бабич.

По его словам, переговоры на данную тему проводились между президентами Сербии и России Александаром Вучичем и Владимиром Путиным во время визита сербского лидера в Москву 9 мая. Действующий контракт рассчитан до конца сентября 2025-го.

Специалисты, опрошенные изданием, отмечают, что увеличить объем поставок технически можно только в случае перезапуска «Северных потоков», газопровода Ямал — Европа или транзита через Украину.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Сербия хочет перепродавать российский газ на европейском рынке.

Ранее посол РФ в Сербии заявил, что Россия идет навстречу Белграду в вопросах поставок газа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами