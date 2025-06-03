Россия может увеличить экспорт газа в Сербию

Россия увеличит поставки природного газа в Сербию — это подразумевает новый контракт, над которым работают стороны. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол Сербии в РФ Момчило Бабич.

По его словам, переговоры на данную тему проводились между президентами Сербии и России Александаром Вучичем и Владимиром Путиным во время визита сербского лидера в Москву 9 мая. Действующий контракт рассчитан до конца сентября 2025-го.

Специалисты, опрошенные изданием, отмечают, что увеличить объем поставок технически можно только в случае перезапуска «Северных потоков», газопровода Ямал — Европа или транзита через Украину.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Сербия хочет перепродавать российский газ на европейском рынке.

Ранее посол РФ в Сербии заявил, что Россия идет навстречу Белграду в вопросах поставок газа.