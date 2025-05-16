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Слуцкий отметил важность возобновления переговоров РФ и Украины

Слуцкий: переговоры РФ и Украины важны самим фактом возобновления процесса
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом важен самим фактом возобновления процесса спустя три с лишним года. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Это шаг в сторону мирного урегулирования конфликта, шаг в сторону спасения тысяч жизней», — подчеркнул депутат.

В числе важных результатов Слуцкий выделил договоренность о крупном обмене пленными между Россией и Украиной.

По его словам, на столе переговоров остались вопросы прекращения огня.

«Российская делегация заявила, что представит план по пониманию этого процесса со стороны Москвы», — сообщил Слуцкий.

Парламентарий отметил, что после этого можно будет говорить о проведении следующих раундов переговоров, а в перспективе выйти на устойчивый мир и устранение первопричин конфликта.

До этого помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Он также сообщил, что стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». При этом украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государств, российская сторона «приняла запрос к сведению».

Ранее на Западе раскрыли детали переговоров России и Украины в Стамбуле.

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