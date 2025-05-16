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«Как долго вы готовы сражаться?»: Мединский напомнил Украине о 21-летней войне со Швецией

Журналист Кэрролл: на переговорах Мединский напомнил о Северной войне со Швецией
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский напомнил представителям Украины о Северной войне России со Швецией, которая длилась с 1700 до 1721 года. Об этом написал в соцсети X корреспондент издания The Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на свой источник.

«Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?» — приводит журналист слова Мединского, обращенные к украинской делегации.

По словам Кэрролла, Мединский отметил, что «Швеция была бы великой державой и сегодня, если бы не это».

Также корреспондент написал, что российская делегация заявила о готовности пойти на прекращение огня только в случае вывода украинских войск с территории четырех регионов, входящих в состав РФ, но не контролируемых целиком Россией. Кроме того, делегаты из Москвы дали понять, что Вооруженные силы РФ способны занять еще две области — Харьковскую и Сумскую, добавил Кэрролл.

В Стамбуле 16 мая состоялись первые прямые переговоры между представителями Москвы и Киева с 2022 года. Они начались в 13.30 мск и продлились около двух часов. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона осталась «удовлетворена» результатами встречи. Стороны, в частности, договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

В ночном обращении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира.

Ранее в Госдуме оценили итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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