Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об объединении престижных университетов США против администрации Трампа

WSJ: престижные вузы США объединились против администрации Трампа
close
Kevin Mohatt/Reuters

Несколько престижных американских университетов создали объединение, которое будет координировать противодействие политике администрации президента США Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

В настоящее время в неофициальную группу вступили около 10 университетов, некоторые из которых входят в Лигу плюща. Большинство из этих высших учебных заведений находятся в штатах, которые тяготеют к демократам. Предположительно, группа будет согласовывать свою политику и определять, до какой степени вузы готовы идти на уступки администрации США.

По данным источников, объединение намерено отстаивать «академическую независимость», в частности добиваясь сохранения контроля над порядком приема студентов, наймом сотрудников и организацией учебного процесса.

28 апреля сообщалось, что в США демократы переняли предвыборную тактику Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп установил новый антирекорд.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами