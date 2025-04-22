Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

Harvard Crimson: Гарвард подал в суд на администрацию Трампа

Гарвардский университет подал в суд на администрацию бывшего президента США Дональда Трампа, требуя признать незаконной заморозку федерального финансирования на сумму $2,2 млрд. Об этом сообщает студенческая газета The Harvard Crimson.

В иске утверждается, что Белый дом инициировал «произвольную и неконституционную кампанию» против вуза с целью наказать его за «защиту своих конституционных прав».

13 апреля стало известно, что группа профессоров Гарварда подала иск к администрации Трампа из-за планов сократить общее финансирование вуза на $9 млрд.

По данным Bloomberg, в эту сумму входят $8,7 млрд в виде грантов и действующие контракты на $255,6 млн между университетом и федеральными структурами.

Истцы считают, что действия администрации нарушают их права на академическую свободу и свободу слова.

Ранее старейший американский университет прекратил набор сотрудников из-за финансовых трудностей.