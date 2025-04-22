Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

Harvard Crimson: Гарвард подал в суд на администрацию Трампа
close
Depositphotos

Гарвардский университет подал в суд на администрацию бывшего президента США Дональда Трампа, требуя признать незаконной заморозку федерального финансирования на сумму $2,2 млрд. Об этом сообщает студенческая газета The Harvard Crimson.

В иске утверждается, что Белый дом инициировал «произвольную и неконституционную кампанию» против вуза с целью наказать его за «защиту своих конституционных прав».

13 апреля стало известно, что группа профессоров Гарварда подала иск к администрации Трампа из-за планов сократить общее финансирование вуза на $9 млрд.

По данным Bloomberg, в эту сумму входят $8,7 млрд в виде грантов и действующие контракты на $255,6 млн между университетом и федеральными структурами.

Истцы считают, что действия администрации нарушают их права на академическую свободу и свободу слова.

Ранее старейший американский университет прекратил набор сотрудников из-за финансовых трудностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами