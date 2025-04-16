В США анонсировали визит Вэнса в Италию и Индию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ближайшие недели планирует посетить вместе со своей супругой Италию и Индию. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя политика.

«В четверг Вэнс отправится в Италию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Страстной недели. Он планирует встретится с премьер-министром страны Джорджей Мелони в Риме, затем — с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином», — говорится в сообщении.

Представитель Вэнса отметил, что вице-президент не будет участвовать в переговорах США и Ирана, которые пройдут в Риме.

В канцелярии политика добавили, что Вэнс посетит Индию на следующей неделе. Политик планирует встретиться с премьер-министром страны Нарендрой Моди в Дели.

В конце марта Вэнс посетил Гренландию и побывал на американской военной базе Питуффик. Во время своего визита вице-президент заявил, что Вашингтон планирует в будущем нарастить военное присутствие на острове. Он подчеркнул, что США могут усилить контингент в ответ на растущее военное присутствие России и Китая в регионе.

Ранее Вэнс призвал Европу не быть «вассалом» США.