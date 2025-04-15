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Вэнс призвал Европу не быть «вассалом» США

Вице-президент Вэнс призвал Европу не быть вассалом США в области безопасности
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Matthias Schrader/AP

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Европа не должна быть «постоянным вассалом» Вашингтона в области безопасности, ей необходимо повышать собственную оборону. Его слова приводит UnHerd.

Вэнс заявил, что Европа должна активизироваться и работать над обороной, поскольку «большинство европейских стран не имеют армий, способных обеспечить их разумную защиту».

В то же время среди исключений он назвал Британию, Францию и Польшу, «доказывающих правило, что европейские лидеры радикально недоинвестировали в безопасность, и это должно измениться».

«Я не хочу, чтобы европейцы просто делали все, что скажут им американцы. Я не думаю, что это в их интересах, и я не думаю, что это тоже в наших интересах. Европе не выгодно быть вассалом США в сфере безопасности», — подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США также назвал «непродуктивной риторикой» заявление украинского лидера Владимира Зеленского о переговорах американских властей с РФ.

Ранее журналист раскрыл истинное отношение Трампа к Зеленскому.

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