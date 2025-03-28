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В Белом доме рассказали о планах США насчет Гренландии

Вэнс: США планируют в перспективе расширить военное присутствие в Гренландии
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Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон планирует в перспективе нарастить военное присутствие в Гренландии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского вице-президента, у США нет планов немедленно увеличить военный контингент в Гренландии, но в будущем они могут пойти на такой шаг.

«Но есть ... задачи в целом, решаемые нами и, разумеется, требующие от нас вкладывать больше ресурсов, инвестиций в дополнительные военные ледоколы, инвестиций в дополнительные военные корабли, которые будут иметь более значительное присутствие в Гренландии? Абсолютно», — пояснил Вэнс.

Он уточнил, что Вашингтон должен пойти на такой шаг, потому что Россия и Китай наращивают военное присутствие в регионе, и США «могут игнорировать притязания мощных государств по мере того, как растут их амбиции».

До этого Вэнс говорил о стремлении американской администрации к мирному присоединению Гренландии к США после обретения ею независимости от Дании.

Ранее в Белом доме заявили, что Гренландии будет лучше под защитой США.

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