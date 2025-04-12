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Лавров рассказал, обсуждалась ли тема отношений Москвы и Пекина при контактах РФ и США

Лавров: в ходе контактов РФ и США не обсуждалась тема отношений Москвы и Пекина
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Пресс-служба МИД

Тема отношений России и Китая не обсуждалась ни в одном из контактов РФ и США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на Антальском дипломатическом форуме, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что «те, кто понимает жизнь», не будут даже задумываться о том, чтобы вбить клин между Россией и КНР.

«Ни в каких наших контактах с американцами — как по телефону, так и при личных встречах — эта тема не поднималась. Я думаю, что президент [США] Дональд Трамп и его люди имеют большой жизненный опыт, когда ты понимаешь жизнь, намного легче заниматься политикой», — сказал он.

Также Лавров заявил, что у представителей России не было контактов с украинской стороной на полях дипломатического форума в Анталье.

В субботу, 12 апреля, глава российского внешнеполитического ведомства выступил на Антальском дипломатическом форуме. Мероприятие проходит в Турции в период с 11 по 13 апреля.

Ранее Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО.

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