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Трамп заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Трамп: Зеленский понимает, что Украина никогда не вступит в НАТО
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Evelyn Hockstein/Reuters

Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс (НАТО), и ее лидер Владимир Зеленский это понимает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет агентство Reuters.

«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает», — отметил глава Белого дома.

20 марта Зеленский признал, что страну не готовы взять в НАТО. По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как «это решило бы много проблем».

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в возможном мирном соглашении.

В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Сибига — враг страны из-за заявления о стремлении Киева к членству в НАТО. Дмитрук назвал деятельность Североатлантического альянса одной из главных причин конфликта с Российской Федерацией. Украинский депутат уверен, что альянс использовал страну как инструмент для достижения собственных целей ценой жизней граждан Украины.

Ранее Зеленский заявил о желании создать украинское НАТО.

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