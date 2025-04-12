Лавров ответил на вопрос о контактах России с украинской стороной в Анталье

Лавров: на форуме в Анталье не было прямых и непрямых контактов России и Украины

У представителей России не было контактов с украинской стороной на полях дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Насколько мне известно, нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Лавров заявил, что Североатлантический альянс должен был быть распущен после того, как СССР и его военный блок прекратили свое существование.

Министр подчеркнул, что НАТО должно было перестать существовать сразу после распада Организации Варшавского договора (ОВД). Последняя представляла собой военный союз европейских социалистических государств при ведущей роли СССР и существовала до 1 июля 1991 года. Несмотря на это, Североатлантический альянс до сих пор существует. Более того, НАТО выбрал «провальную» стратегию и объявил себя гарантом безопасности в Европе, резюмировал Лавров.

В субботу, 12 апреля, глава российского внешнеполитического ведомства выступил на Антальском дипломатическом форуме. Мероприятие проходит в Турции в период с 11 по 13 апреля.

Ранее Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО.