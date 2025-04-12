Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров ответил на вопрос о контактах России с украинской стороной в Анталье

Лавров: на форуме в Анталье не было прямых и непрямых контактов России и Украины
close
Maxim Shemetov/Pool/Reuters

У представителей России не было контактов с украинской стороной на полях дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Насколько мне известно, нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Лавров заявил, что Североатлантический альянс должен был быть распущен после того, как СССР и его военный блок прекратили свое существование.

Министр подчеркнул, что НАТО должно было перестать существовать сразу после распада Организации Варшавского договора (ОВД). Последняя представляла собой военный союз европейских социалистических государств при ведущей роли СССР и существовала до 1 июля 1991 года. Несмотря на это, Североатлантический альянс до сих пор существует. Более того, НАТО выбрал «провальную» стратегию и объявил себя гарантом безопасности в Европе, резюмировал Лавров.

В субботу, 12 апреля, глава российского внешнеполитического ведомства выступил на Антальском дипломатическом форуме. Мероприятие проходит в Турции в период с 11 по 13 апреля.

Ранее Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами