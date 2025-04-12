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Лавров назвал «глупой» политику Байдена с попыткой изоляции России

Лавров: политика Байдена с попыткой изоляции РФ является глупой, мягко выражаясь
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Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Политика администрации Джо Байдена с попыткой изоляции России является «глупой, мягко выражаясь». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент у России и США есть потенциал для налаживания контактов.

«И то, что происходит между нами и администрацией [президента США Дональда] Трампа, на самом деле, очень банальная вещь. Страны разговаривают друг с другом, не диктуя друг другу, не требуя каких-либо предварительных условий», — заявил Лавров.

До этого глава российского МИД заявил, что ситуация в отношениях России и США при бывшем американском президенте Джо Байдене была аномальной, а поведение тогдашнего хозяина Белого дома было «глупым» и больше походило на «детсадовскую обиду».

По словам дипломата, «детское» поведение не делает чести политикам с таким опытом, как у Байдена, хоть тот и гордился своим опытом.

Ранее Лавров рассказал, как Запад готовится к «новой войне».

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