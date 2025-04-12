Лавров рассказал, как Запад готовится к «новой войне»

Усилия евроатлантического сообщества направлены на подготовке к новой войне, а Франция, Германия и Великобритания находятся во главе этого политического курса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

«Все усилия этого евро-атлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне. И Германия вместе с Францией и Великобританией во главе этого», - подчеркнул министр.

11 апреля Лавров прибыл в Анталью, где принимает участие в дипломатическом форуме.

Недавно Лавров высказался на тему урегулирования конфликта на Украине. Соединенные Штаты Америки, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине, заявил он.

При этом ранее французский генерал Доминик Делавард отмечал, что Европейский союз не пойдет на конфликт с Россией, такого рода заявления из Европы являются простой «войной слов».

Ранее Лавров оценил возможность возврата Украины к границам 1991 года.