Лавров сравнил Байдена с обиженным ребенком

Ситуация в отношениях России и США при бывшем американском президенте Джо Байдене была аномальной, а поведение тогдашнего хозяина Белого дома было «глупым» и больше походило на «детсадовскую обиду». Об этом заявил Первому каналу глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам дипломата, «детское» поведение не делает чести политикам с таким опытом, как у Байдена, хоть тот и гордился своим опытом.

«Но когда ты вдруг, как мальчик в детском саду, отворачиваешься от девочки или девочка от мальчика, мол, я с тобой не буду дружить, не будем гулять во дворе, это глупо», — заметил Лавров.

Он добавил, что после возвращения на пост президента Дональда Трампа Россия и США возобновили диалог, несмотря на разногласия. Отношения стран возвращаются к нормальным, считает Лавров. Министр отметил, что диалог между Россией и Штатами необходим, и они обсуждают не только вопросы Украины.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что у США и Китая тоже имеется немало разногласий, но при этом диалог у них никогда не прерывался.

Ранее Трамп оценил первые месяцы своей работы на посту президента.