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Политолог заявил, что Трамп работает с Россией не только по вопросу Украины

Политолог Ордуханян: Трамп плотно работает с Россией не только по Украине
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Kremlin.ru

Администрация президента США Дональда Трампа «достаточно плотно» работает с Россией не только по вопросу Украины, но в том числе и по ближневосточному урегулированию. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«У меня складывается впечатление, что Трамп достаточно плотно работает с российской стороной не только по вопросу Украины. Москва и Вашингтон вместе работают над решением достаточно широкого комплекса вопросов, и ближневосточное урегулирование также может быть в повестке дня переговоров США и РФ», — сказал Ордуханян.

По его словам, для президента США вопрос Украины не приоритетен и является лишь одним из аспектов взаимодействия Москвы и Вашингтона. Трамп также «не прочь» узнать и мнение России относительно возобновления иранской ядерной сделки, отметил политолог.

Между Соединенными Штатами и Ираном не осталось никакого доверия, поэтому для заключения любых сделок нужен медиатор, и Трамп хотел бы видеть в этой роли Москву, предположил эксперт.

19 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп в направленном 7 марта письме к религиозному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

8 апреля глава МИД Ирана Арагчи заявлял, что Тегеран выбрал переговоры с США через посредников. В ночь на 8 апреля он заявил, что делегации Ирана и США встретятся в Омане для непрямых переговоров 12 апреля.

Ранее стало известно, ради чего Иран пошел на переговоры с США.

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