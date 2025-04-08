В Иране высказались о переговорах с США

Иран выбрал вариант ведения переговоров с Соединенными Штатами через посредников, чтобы избежать давления и угроз со стороны США. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, сообщает агентство IRNA.

«Выбор (формы переговоров. — «Газета.Ru) обусловлен тем, что мы не приемлем тот вариант переговоров, когда они навязывают свою точку зрения при помощи угроз и оказания давления. Это диктат», — сказал министр.

По его словам, переговоры через посредников «могут гарантировать настоящий и полезный диалог». Вместе с тем дипломат подчеркнул, что у Тегерана «нет никакой договоренности превращать потом их в прямые».

8 апреля американская газета The Wasington Post написала, что слова президента США Дональда Трампа о начале прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном застали лидеров Ирана врасплох. В публикации говорится, что в ответ на слова главы Белого дома Арагчи отверг прямые переговоры двух стран как «бессмысленные».

Накануне Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон ведет с Тегераном прямые переговоры «на самом высоком» уровне.

Позже Аракчи сообщил, что представители Ирана и США 12 апреля встретятся в Омане для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Он назвал будущую встречу в равной степени и возможностью, и испытанием.

Ранее в США заявили, что Иран может исчезнуть «к сентябрю».